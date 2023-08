Lilly Completes Acquisition of DICE Therapeutics

INDIANAPOLIS , Aug. 9, 2023 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced the successful completion of its acquisition of DICE Therapeutics, Inc. (NASDAQ: DICE). The acquisition expands Lilly 's immunology portfolio to include DICE's novel oral therapeutic candidates, including Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel