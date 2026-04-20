Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
20.04.2026 05:32:13
Lilly In Advanced Talks To Acquire Kelonia Therapeutics For More Than $2 Bln : Report
(RTTNews) - Eli Lilly (LLY) is in advanced talks to acquire Kelonia Therapeutics for more than $2 billion, according to the Wall Street Journal, citing people familiar with the matter. A deal could be announced as soon as Monday, though the talks may still fall apart. The price may also include additional milestone-based payments if Kelonia achieves certain targets, the report said.
Kelonia Therapeutics is a private biotechnology company based in Cambridge, Massachusetts.
LLY closed at $927.03, rising $23.04 or 2.55% as of April 17. In overnight trading at 8:46:55 PM EDT, the stock slipped to $921.50, down $5.53 or 0.60%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|786,70
|2,58%
