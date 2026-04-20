WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

20.04.2026 05:32:13

Lilly In Advanced Talks To Acquire Kelonia Therapeutics For More Than $2 Bln : Report

(RTTNews) - Eli Lilly (LLY) is in advanced talks to acquire Kelonia Therapeutics for more than $2 billion, according to the Wall Street Journal, citing people familiar with the matter. A deal could be announced as soon as Monday, though the talks may still fall apart. The price may also include additional milestone-based payments if Kelonia achieves certain targets, the report said.

Kelonia Therapeutics is a private biotechnology company based in Cambridge, Massachusetts.

LLY closed at $927.03, rising $23.04 or 2.55% as of April 17. In overnight trading at 8:46:55 PM EDT, the stock slipped to $921.50, down $5.53 or 0.60%.

