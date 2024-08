Lilly opens state-of-the-art research and development center in the Boston Seaport

Lilly Seaport Innovation Center (LSC) serves as the central hub for Lilly's genetic medicines efforts and houses the first East Coast Lilly Gateway Labs New 346,000 square foot facility will accommodate approximately 500 Lilly scientists and researchers, in addition to 200 people from Lilly Gateway Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.