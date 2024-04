Lilly Reports First-Quarter 2024 Financial Results and Raises Full-Year Revenue Guidance by $2 Billion, Highlights Pipeline Momentum

Revenue in Q1 2024 increased 26%, driven by Mounjaro, Zepbound, Verzenio and Jardiance. Pipeline progress included positive results from two Phase 3 trials of tirzepatide for obstructive sleep apnea; submission of mirikizumab for Crohn's disease in the U.S. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel