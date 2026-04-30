Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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30.04.2026 12:45:00
Lilly reports first-quarter 2026 financial results, raises full year guidance, and highlights momentum of new medicines
Revenue in Q1 2026 increased 56% to $19.8 billion primarily driven by volume growth, partially offset by lower realized prices from Mounjaro and Zepbound. Q1 2026 EPS increased by 170% to $8.26 on a reported basis and increased by 156% to $8.55 on a non-GAAP basis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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