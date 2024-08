Lilly Reports Q2 2024 Financial Results, Raises Full-Year Revenue Guidance by $3 Billion

Revenue in Q2 2024 increased 36%, driven by Mounjaro, Zepbound and Verzenio. When excluding $579.0 million of revenue from the sale of rights for Baqsimi in Q2 2023, revenue in Q2 2024 increased 46%. Excluding the sale of rights for Baqsimi, non-incretin revenue increased 17% worldwide and 25% in Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.