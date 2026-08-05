Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
05.08.2026 12:45:00
Lilly reports second-quarter 2026 financial results, raises full-year guidance, and highlights continued growth and pipeline progress
Revenue in Q2 2026 increased 48% to $23.0 billion driven primarily by Mounjaro and Zepbound volume. Q2 2026 EPS increased by 26% to $7.94 on a reported basis and increased by 33% to $8.38 on a non-GAAP basis. Q2 2026 reported and non-GAAP EPS included $3.03 of acquired IPR&D charges compared toWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
05.08.26
|Eli Lilly-Aktie klettert: Prognose erneut angezogen (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 2/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.08.26
|ROUNDUP/Starke Gewichtssenker: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
|
05.08.26
|Gewichtssenker florieren: US-Pharmakonzern Lily hebt erneut Umsatzziel (dpa-AFX)
|
04.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|1 025,00
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.