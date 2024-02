Lilly Reports Strong Fourth-Quarter 2023 Financial Results and Provides 2024 Guidance

Revenue in Q4 2023 increased 28%. New Products (i) revenue grew by $2.19 billion to $2.49 billion in Q4 2023, led by Mounjaro and Zepbound. Growth Products (ii) revenue increased 9% to $5.27 billion in Q4 2023, led by Verzenio and Jardiance. Pipeline progress included FDA approval of Zepbound for Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel