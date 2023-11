Lilly Reports Third-Quarter 2023 Financial Results, Highlights Strong Sales Growth and Business Development Activity

Revenue in Q3 2023 increased 37%, driven by growth from Mounjaro, Verzenio and Jardiance, as well as $1.42 billion from the sale of rights for the olanzapine portfolio (Zyprexa). Excluding revenue from the olanzapine portfolio and COVID-19 antibodies, revenue in Q3 2023 increased 24%. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel