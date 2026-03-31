Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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31.03.2026 12:45:00
Lilly to acquire Centessa Pharmaceuticals to advance treatments for sleep-wake disorders
Centessa's OX2R agonist pipeline includes a potential best-in-class therapeutic with significant promise to meaningfully improve outcomes across a range of sleep-wake disorders Acquisition expands Lilly's neuroscience portfolio and capabilities into sleep medicine INDIANAPOLIS and BOSTON andWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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Nachrichten zu Eli Lilly
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|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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17.03.26
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17.03.26
|S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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17.03.26
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Analysen zu Eli Lilly
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