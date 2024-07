Lilly to Acquire Morphic to Improve Outcomes for Patients with Inflammatory Bowel Disease

Acquisition to expand Lilly's immunology pipeline with oral integrin therapies INDIANAPOLIS and WALTHAM, Mass. , July 8, 2024 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) and Morphic Holding, Inc. (NASDAQ: MORF) today announced a definitive agreement for Lilly to acquire Morphic , a Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.