Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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18.05.2026 16:00:00
Lilly to participate in Bernstein's 42nd Annual Strategic Decisions Conference
INDIANAPOLIS, May 18, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) will participate in Bernstein's 42 nd Annual Strategic Decisions Conference on May 28, 2026. Daniel M. Skovronsky, M.D., Ph.D., chief scientific and product officer, and president of Lilly Research Laboratories, will takeWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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