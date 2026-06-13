Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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13.06.2026 17:15:00

Lilly to present initial clinical data for first-in-class type II JAK2 inhibitor in patients with previously treated myelofibrosis at the 2026 EHA Annual Meeting

INDIANAPOLIS, June 13, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced new data from the Phase 1 AJX-101 study showing that its investigational type II JAK2 inhibitor (AJ1-11095) demonstrated an encouraging safety profile and promising clinical activity in patients withWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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