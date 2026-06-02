Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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02.06.2026 15:30:00
Lilly to spotlight growing hematology portfolio at 2026 European Hematology Association (EHA) Annual Meeting
Positive results from the Phase 3 BRUIN CLL-322 study comparing time-limited pirtobrutinib plus venetoclax and rituximab versus venetoclax and rituximab in patients with relapsed or refractory CLL/SLL will be highlighted in a late-breaking oral presentation Ajax Therapeutics, which Lilly has agreedWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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