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Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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13.05.2026 00:01:00

Lilly's Foundayo and lower-dose Zepbound helped people maintain weight loss after switching from higher doses of injectable incretin therapy in two late-phase trials

In ATTAIN-MAINTAIN, participants who transitioned from a maximum tolerated dose (MTD) of Wegovy (semaglutide) to Foundayo maintained all but 0.9 kg of their previously achieved weight loss on average after one year In ATTAIN-MAINTAIN and SURMOUNT-MAINTAIN, participants who switched from ZepboundWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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