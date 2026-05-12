Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
13.05.2026 00:01:00
Lilly's Foundayo and lower-dose Zepbound helped people maintain weight loss after switching from higher doses of injectable incretin therapy in two late-phase trials
In ATTAIN-MAINTAIN, participants who transitioned from a maximum tolerated dose (MTD) of Wegovy (semaglutide) to Foundayo maintained all but 0.9 kg of their previously achieved weight loss on average after one year In ATTAIN-MAINTAIN and SURMOUNT-MAINTAIN, participants who switched from ZepboundWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
05.05.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Eli Lilly von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|ROUNDUP 2: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Ziele angehoben (dpa-AFX)
|
30.04.26
|Eli Lilly profits more than double as weight-loss revenue soars (Financial Times)
|
30.04.26
|ROUNDUP: Überraschend starkes Quartal für Lilly - Pharmahersteller erhöht Ziele (dpa-AFX)
|
28.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Eli Lilly von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.04.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Eli Lilly Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Eli Lilly Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eli Lilly
|843,90
|-0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigt sich am Mittwoch im Minus, die anfänglichen Gewinne sind dahin. Der deutsche Leitindex zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.