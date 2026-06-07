Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
07.06.2026 17:00:00
Lilly's Foundayo (orforglipron), the only oral GLP-1 taken without food or water restrictions, was associated with significant weight loss in women at every stage of menopause
In ATTAIN-1, women in perimenopause taking Foundayo lost up to 30.4 lbs (14.4%) and those in post-menopause lost up to 28.2 lbs (14.1%) In ATTAIN-2, women taking Foundayo lost significant weight across all stages of menopause, despite the additional challenge of living with type 2 Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eli Lilly
|
05.06.26
|Aktien von Eli Lilly, Novo Nordisk, Bayer & Co.: Investitionsbremse in der Pharmabranche - Bund sieht keinen Handlungsbedarf (dpa-AFX)
|
04.06.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
04.06.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
03.06.26
|Eli Lilly-Aktie legt zu: Milliarden-Projekt in Deutschland wird halbiert (dpa-AFX)
|
03.06.26
|ROUNDUP 2: Eli Lilly und Boehringer streichen Investitionen (dpa-AFX)
|
03.06.26
|ROUNDUP: Eli Lilly und Boehringer streichen Investitionen (dpa-AFX)
|
03.06.26