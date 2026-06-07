Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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07.06.2026 17:00:00

Lilly's Foundayo (orforglipron), the only oral GLP-1 taken without food or water restrictions, was associated with significant weight loss in women at every stage of menopause

In ATTAIN-1, women in perimenopause taking Foundayo lost up to 30.4   lbs (14.4%) and those in post-menopause lost up   to   28.2   lbs   (14.1%) In ATTAIN-2, women taking Foundayo lost significant weight across all stages of menopause, despite the additional challenge of living with type   2  Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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