Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
07.12.2025 22:30:00
Lilly's Jaypirca (pirtobrutinib) met its primary endpoint in first-of-its-kind, head-to-head Phase 3 study versus Imbruvica (ibrutinib)
In addition to meeting the primary endpoint of non-inferiority for overall response rate (ORR) in the BRUIN CLL-314 study, pirtobrutinib achieved a numerically higher ORR of 87.0% compared to 78.5% for ibrutinib in the intent-to-treat (ITT) population Progression-free survival data were immature
Analysen zu Eli Lillymehr Analysen
