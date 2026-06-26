Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
26.06.2026 13:16:00
Lilly's Jaypirca (pirtobrutinib) recommended by CHMP for approval in the European Union for adults with chronic lymphocytic leukemia (CLL) across all lines of therapy
The positive opinion is based on results from the Phase 3 BRUIN CLL-313 and BRUIN CLL-314 trials, previously presented at the 2025 American Society of Hematology Annual Meeting and published in The Journal of Clinical Oncology BRUIN CLL-313 is the first Phase 3 study to evaluate aWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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|Eli Lilly
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