Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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13.04.2026 12:45:00
Lilly's Jaypirca (pirtobrutinib) significantly extended progression-free survival when added to a venetoclax time-limited regimen in patients with previously treated CLL/SLL
BRUIN CLL-322 is the first Phase 3 readout in CLL to utilize and outperform a venetoclax-containing control arm This trial predominantly enrolled a patient population previously treated with covalent BTK inhibitors, highly relevant to current practice These results mark the fourth positive Phase 3Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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