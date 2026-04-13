Eli Lilly Aktie

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WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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13.04.2026 12:45:00

Lilly's Jaypirca (pirtobrutinib) significantly extended progression-free survival when added to a venetoclax time-limited regimen in patients with previously treated CLL/SLL

BRUIN CLL-322 is the first Phase 3 readout in CLL to utilize and outperform a venetoclax-containing control arm This trial predominantly enrolled a patient population previously treated with covalent BTK inhibitors, highly relevant to current practice These results mark the fourth positive Phase 3Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
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