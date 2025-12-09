Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
09.12.2025 13:30:00
Lilly's Jaypirca (pirtobrutinib) significantly improved progression-free survival, reducing the risk of progression or death by 80%, versus chemoimmunotherapy in patients with treatment-naïve CLL/SLL
The risk reduction observed in BRUIN CLL-313 is among the most compelling observed for a single agent BTK inhibitor in a front-line CLL study These data will be simultaneously published in the Journal of Clinical Oncology and highlighted in a late-breaking oral presentation at the 2025 AmericanWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
