Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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30.05.2026 14:15:00
Lilly's New Drug Just Delivered the Largest Weight Loss Ever Seen in a Clinical Trial -- Here's What It Means for Investors
The big news in the GLP-1 weight loss drug space right now is the introduction of pills. That seems to have broadened the appeal of GLP-1s, as many consumers simply don't like to take shots. Eli Lilly (NYSE: LLY) just introduced its own pill, trailing slightly behind competitor Novo Nordisk (NYSE: NVO). But the long-term story for Eli Lilly is likely to be about its next-generation GLP-1 drug. Here's why and what it means for investors. Eli Lilly generates nearly 65% of its revenues from just two drugs, Mounjaro and Zepbound. These are both GLP-1 weight loss drugs delivered by injection. It is an understatement to suggest that GLP-1 drugs are important to Eli Lilly's business; they are integral. Which is why the company is competing so intensely with rival Novo Nordisk.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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