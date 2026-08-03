Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
03.08.2026 13:45:00
Lilly's olomorasib receives U.S. FDA's Breakthrough Therapy designation for the treatment of previously treated KRAS G12C-mutant advanced pancreatic cancer
INDIANAPOLIS, Aug. 3, 2026 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced that the U.S. Food and Drug Administration ( FDA) has granted Breakthrough Therapy designation to olomorasib as a monotherapy for the treatment of adult patients with advanced pancreatic cancer who haveWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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