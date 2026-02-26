Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 12:30:00

Lilly's oral GLP-1, orforglipron, delivered superior blood sugar control and weight loss compared to oral semaglutide in head-to-head type 2 diabetes trial published in The Lancet

For the primary endpoint, orforglipron 36 mg lowered A1C by 2.2% vs. 1.4% with oral semaglutide 14 mg in ACHIEVE-3 In a key secondary endpoint, participants on orforglipron 36 mg lost 19.7 lbs (9.2%) compared to 11.0 lbs (5.3%) with oral semaglutide 14 mg, representing a 73.6% greater relativeWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lilly

mehr Nachrichten