Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
26.02.2026 12:30:00
Lilly's oral GLP-1, orforglipron, delivered superior blood sugar control and weight loss compared to oral semaglutide in head-to-head type 2 diabetes trial published in The Lancet
For the primary endpoint, orforglipron 36 mg lowered A1C by 2.2% vs. 1.4% with oral semaglutide 14 mg in ACHIEVE-3 In a key secondary endpoint, participants on orforglipron 36 mg lost 19.7 lbs (9.2%) compared to 11.0 lbs (5.3%) with oral semaglutide 14 mg, representing a 73.6% greater relativeWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
