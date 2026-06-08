Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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08.06.2026 20:30:00
Lilly's oral GLP-1 Foundayo (orforglipron) delivered superior A1C control and weight loss in three pivotal type 2 diabetes trials
In ACHIEVE-3, Foundayo 17.2 mg drove 57.1% greater relative reduction in A1C and 73.6% greater relative weight loss compared to oral semaglutide 14 mg In ACHIEVE-2 and ACHIEVE-5, Foundayo delivered significant improvements in blood sugar and weight, with up to 68.6% and 69.1% of participantsWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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