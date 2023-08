Lilly's Retevmo® (selpercatinib) Demonstrates Superior Progression-Free Survival Compared to Approved Multikinase Inhibitors in RET-Mutant Medullary Thyroid Cancer

Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.

Zum vollständigen Artikel

INDIANAPOLIS , Aug. 22, 2023 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) today announced topline results from the LIBRETTO-531 study evaluating Retevmo versus physician's choice of the multikinase inhibitors (MKIs) cabozantinib or vandetanib as an initial treatment for patients with advanced Eli Lilly and Co. ">