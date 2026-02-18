Eli Lilly Aktie

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

18.02.2026 12:45:00

Lilly's Taltz (ixekizumab) and Zepbound (tirzepatide) used together delivered superior efficacy in first-of-its-kind Phase 3b trial for adults with psoriasis and obesity or overweight

At 36 weeks in the TOGETHER-PsO study, concomitant Taltz and Zepbound met primary endpoint of superiority vs. Taltz monotherapy in achieving complete skin clearance (PASI 100) and ≥10% weight loss In a key secondary endpoint, patients taking Taltz and Zepbound were 40% more likely to achieve PASIWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Nachrichten zu Eli Lilly

Analysen zu Eli Lilly

04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 863,20 -0,22% Eli Lilly

