Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

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19.03.2026 11:45:00

Lilly's triple agonist, retatrutide, demonstrated significant reductions in A1C and weight in first Phase 3 trial for treatment of type 2 diabetes

For the primary endpoint, retatrutide lowered A1C by an average of 1.7% to 2.0% across doses at 40 weeks in TRANSCEND-T2D-1 Participants taking retatrutide 12 mg lost   an average of   36.6 lbs (16.8%) No weight loss plateau was observed with retatrutide, with participants continuing their weightWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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