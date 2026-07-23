Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
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23.07.2026 12:45:00
Lilly's triple agonist, retatrutide, successful in two additional Phase 3 obesity trials, delivering significant improvements in weight and A1C
In TRIUMPH-2, adults with obesity or overweight and type 2 diabetes, a population with increased difficulties losing weight, lost up to an average of 49.6 lbs (20.8%) at 80 weeks In TRIUMPH-3, adults with severe obesity and established cardiovascular disease, with or without type 2 diabetes, lostWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
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