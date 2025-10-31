Lily Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lily Group hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,08 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lily Group 0,110 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 507,1 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 565,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at