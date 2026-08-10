Lilycolor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lilycolor hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 9,18 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,080 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 8,33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lilycolor 7,52 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at