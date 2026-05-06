Limbach Holdings Aktie
WKN DE: A2APH1 / ISIN: US53263P1057
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06.05.2026 04:44:20
Limbach Holdings, Inc. Announces Fall In Q1 Income
(RTTNews) - Limbach Holdings, Inc. (LMB) reported a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $4.38 million, or $0.36 per share. This compares with $10.21 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, Limbach Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $7.75 million or $0.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.3% to $138.86 million from $133.11 million last year.
Limbach Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.38 Mln. vs. $10.21 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.85 last year. -Revenue: $138.86 Mln vs. $133.11 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 730 M To $ 760 M
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