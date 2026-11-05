Limbach öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Limbach hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Limbach mit einem Umsatz von insgesamt 230,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at