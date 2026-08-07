Limbach stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Limbach hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Limbach 0,640 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,95 Prozent auf 173,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 142,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at