Limbach: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Limbach stellte am 02.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Limbach 0,820 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 143,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 3,23 USD. Im Vorjahr hatte Limbach 2,57 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 24,68 Prozent auf 646,80 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 518,78 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at