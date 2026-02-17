Lime Chemicals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lime Chemicals veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lime Chemicals 0,090 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lime Chemicals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,3 Millionen INR im Vergleich zu 26,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at