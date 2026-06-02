Lime Chemicals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lime Chemicals präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,8 Millionen INR ausgewiesen.

Lime Chemicals hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,220 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,340 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 71,17 Millionen INR, gegenüber 96,67 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 26,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at