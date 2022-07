Lime Rock Park: Paul Miller Racing triumphiert in der GTD-Klasse.

Was für ein Finale beim neunten Saisonevent der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Lime Rock Park (USA)! Bis zur vorletzten Kurve des 2:40 Stunden langen Rennens lag der #1 BMW M4 GT3 von Paul Miller Racing auf Platz zwei in der GTD-Klasse. Doch dann wurde der deutlich in Führung liegende Mercedes plötzlich langsam, und Bryan Sellers (USA) übernahm beim Einbiegen auf die Zielgerade die Führung.