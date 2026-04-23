Lime Technologies Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lime Technologies Registered hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,28 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 2,11 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Lime Technologies Registered 199,9 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at