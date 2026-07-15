Lime Technologies Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Lime Technologies Registered hat am 14.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,39 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lime Technologies Registered ein EPS von 1,97 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 205,3 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 183,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at