Lime Technologies Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lime Technologies Registered hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent auf 194,2 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 175,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at