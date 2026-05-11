Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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11.05.2026 13:08:00
Lime will an die Nasdaq: Börsengang soll Schuldenlast senken
Uber-Partner Lime drängt an die Börse: Der Micromobility-Anbieter muss hohe Schulden abbauen und sieht im Börsengang einen möglichen Ausweg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Nasdaq Inc
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12.05.26
|Kursrekorde trotz Krieg: Bafin sieht Gefahr für Aktienmärkte (dpa-AFX)
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07.05.26
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01.05.26
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30.04.26
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23.04.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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22.04.26
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16.04.26
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