Liminatus Pharma A hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 111,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at