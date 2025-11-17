Liminatus Pharma hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Liminatus Pharma präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Liminatus Pharma -0,090 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at