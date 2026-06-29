29.06.2026 06:31:29

Limitless X hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Limitless X ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Limitless X die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,61 USD gegenüber -2,680 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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