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29.06.2026 06:31:29
Limitless X hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Limitless X ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Limitless X die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,61 USD gegenüber -2,680 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,00 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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