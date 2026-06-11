Limoneira: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Limoneira hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 23,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at