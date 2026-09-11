Limoneira legte Quartalsergebnis vor

Limoneira äußerte sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Limoneira -0,060 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Limoneira in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 43,8 Millionen USD im Vergleich zu 47,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at