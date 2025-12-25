Limoneira präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Limoneira veröffentlichte am 23.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42,8 Millionen USD.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,930 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 159,72 Millionen USD, gegenüber 191,50 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16,60 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at