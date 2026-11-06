Linamar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Linamar hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,52 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,08 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linamar einen Umsatz von 2,54 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at