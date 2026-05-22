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22.05.2026 06:31:29
Linas Agro Group AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Linas Agro Group AB lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linas Agro Group AB ein EPS von 0,080 EUR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 357,8 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 11,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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