Linas Agro Group AB hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Linas Agro Group AB hat am 18.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 406,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 359,6 Millionen EUR.

